Депутат о пытках бойцов СВО военной полицией: в армии не без урода

Депутат Госдумы от Республики Тыва Шолбан Кара-Оол заявил «Газете.Ru», что обсудил с военным управлением наказание для сотрудников военной полиции, подозреваемых в избиении военнослужащих перед отправкой на фронт. По словам депутата, теперь действовать нужно «согласно уставу и уголовному кодексу».

«Я думаю, что армия — это слепок общества, и в ней не без урода, говорят у нас в народе. В этом отношении это независимо от того, какая у нас армия, это будет иметь место. Я очень хочу, чтобы это не экстраполировалось на гордое имя этой бригады. Военная полиция не имеет никакого отношения к этой войсковой части, которая носит название «Гвардейской» за массовый героизм и отвагу. Я отреагировал, проговорил с военным управлением, чтобы в обязательном порядке, согласно уставу и уголовному кодексу было наказание этих негодяев. Считаю, что не только этот негодяй несет ответственность, но участник, который тоже с повязкой военной полиции ходил около него», — сказал он.

Депутат добавил, что в российской армии нужно бороться с неуставными отношениями.

«Надеюсь, что борьба с неуставными отношениями будет у нас непреклонным принципом не только там сержантов, но и самого высшего военного управления. Только так это можно искоренить», — пояснил он.

19 января Telegram-канал Baza сообщил, что военная полиция в Тыве избивала и пытала электрошокером солдат с ранениями, чтобы отправить их на фронт. По данным канала, инцидент произошел 16 января в воинской части № 55115 Кызыла в Туве. На опубликованных кадрах мужчина в военной форме жестоко избивает солдат дубинкой, а потом бьет электрошокером и обещает изнасиловать.

Как заявил общественник Виталий Бородин, избиение началось после того, как военнослужащие возмутились тем, что их хотели вернуть в зону СВО с недолеченными ранами — один из мужчин на видео стоит, опираясь на трость.

Позже власти Тывы сообщили, что начали расследование после того, как видео с пытками солдат попало в сеть. 20 января в пресс-службе Центрального военного округа заявили о задержании военнослужащего, подозреваемого в избиении контрактников.

Ранее в Магнитогорске прапорщик сломал рядовому нос в качестве наказания за проступок и попал под суд.