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В МИД РФ прокомментировали позицию Запада по жертвам обстрелов в Курской области

Захарова: виновные в смертях мирных жителей в Курской области будут наказаны
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Телеграм-канал «МИД России»

Виновные в смертях мирных жителей в Курской области будут наказаны. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

По словам дипломата, преступники получат реальные сроки заключения. При этом она выразила убежденность в том, что «внятной» реакции от международного сообщества на смерти мирных жителей не будет.

До этого Захарова заявила, что гибель главреда курской газеты Юлии Кузнецовой является свидетельством патологически преступной сущности режима президента Украины Владимира Зеленского.

17 ноября военные ВСУ с помощью дрона, снаряженного взрывным устройством, совершили в курском селе Большое Солдатское атаку на служебный автомобиль МВД, в котором находились сотрудник полиции и двое сотрудников «Народной газеты». В результате атаки главред издания получила травмы, несовместимые с жизнью, а ее коллега и сотрудники полиции получили ранения, их госпитализировали.

Ранее Захарова заявила, что ВСУ не отказались от планов ударить по Курской АЭС.

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Атаки на Курскую область
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