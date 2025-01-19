ЦАХАЛ начал выходить из Рафаха на юге Газы

ЦАХАЛ выходит из города Рафах на юге Газы в рамках перемирия

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выходит из города Рафах на юге Газы в рамках соглашения о перемирии. Об этом сообщает корреспондент телеканала Al Jazeera.

Сообщается, что израильские военные «отступают в Филадельфийский коридор» на границе Египта и сектора Газа. Одновременно сообщается об усилении рейдов на территории Западного берега Иордана.

Палестинцев в секторе Газа при этом призвали не приближаться к израильским военным, не заниматься рыбалкой и плаванием, а также избегать передвижения с юга на север анклава.

При этом утром 19 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращение огня в Газе вступит в силу только после передачи ХАМАС списка подлежащих освобождению заложников, которая, по словам представителей движения, задерживается «по техническим причинам». Перемирие должно было вступить в силу в 8:30 по мск.

Ранее Нетаньяху рассказал о возможности возобновления боевых действий в Газе.