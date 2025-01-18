Большинство датчан считают недостаточной военную защиту Гренландии

Большинство датчан считают, что власти их страны делают недостаточно для военной защиты Гренландии. Об этом сообщает датский телеканал TV2 со ссылкой на исследование Megafon.

62% опрошенных ответили, что они «полностью согласны» или «преимущественно согласны» с тем, что Дания сегодня недостаточно хорошо защищает Гренландию в военном отношении. 43% из них «преимущественно согласны» или «полностью согласны» с тем, что США должны расширить военное присутствие в Гренландии.

Лишь 12% опрошенных датчан отметили, что Дания делает достаточно для военной защиты Гренландии.

Издание пишет, что исследование было проведено после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил о планах по получению контроля над Гренландией.

Гренландия — автономная территория (провинция), входящая в Датское королевство. Гренландия стала датской колонией в 1814 году и была признана частью Датского королевства с 1953 года новой редакцией датской конституции. В 1973 Гренландия вступила в Европейское экономическое сообщество вместе с Данией.

Ранее в Гренландии заявили о попытках всего мира завоевать остров.