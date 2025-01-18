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Большинство датчан считают недостаточной военную защиту Гренландии

Большинство датчан считают, что Дания делает недостаточно для защиты Гренландии
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Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/Reuters

Большинство датчан считают, что власти их страны делают недостаточно для военной защиты Гренландии. Об этом сообщает датский телеканал TV2 со ссылкой на исследование Megafon.

62% опрошенных ответили, что они «полностью согласны» или «преимущественно согласны» с тем, что Дания сегодня недостаточно хорошо защищает Гренландию в военном отношении. 43% из них «преимущественно согласны» или «полностью согласны» с тем, что США должны расширить военное присутствие в Гренландии.

Лишь 12% опрошенных датчан отметили, что Дания делает достаточно для военной защиты Гренландии.

Издание пишет, что исследование было проведено после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил о планах по получению контроля над Гренландией.

Гренландия — автономная территория (провинция), входящая в Датское королевство. Гренландия стала датской колонией в 1814 году и была признана частью Датского королевства с 1953 года новой редакцией датской конституции. В 1973 Гренландия вступила в Европейское экономическое сообщество вместе с Данией.

Ранее в Гренландии заявили о попытках всего мира завоевать остров.

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