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Украинский военнопленный признался в убийстве мирного жителя

Украинский военнопленный Лубинец признался в убийстве жителя Курахово из-за еды
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Reuters

Украинский военнопленный Евгений Лубинец признался в убийстве мирного жителя в Курахово в Донецкой народной республике после словесной перепалки. Об этом он рассказал РИА Новости.

Украинец поделился, что пошел за едой и водой. Мирный житель начал оставлять хорошие продукты себе, из-за чего между ним и солдатом возникла словесная перепалка.

По словам Лубинца, он пытался успокоить собеседника. Оружие военного было не на предохранителе, тогда он нажал на спусковой крючок. Стоящий рядом с ним мужчина упал замертво, боец хотел ему помочь, но не смог.

Военнослужащий отметил, что его сослуживцы подобное не совершали.

Евгений Лубинец — уроженец города Борисполь Киевской области, он работал в строительной фирме. Военнослужащий рассказал, что по пути на работу его автомобиль остановили сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) и «насильно вытянули из машины».

Военную подготовку Лубинец проходил в учебном центре в Житомирской области на Украине. После этого он был зачислен в пятую роту второго батальона 46-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины. Впоследствии мужчину отправили воевать в Курахово. В его задачи входило следить за перемещением российских войск и техники.

Ранее Минобороны показало кадры освобожденных из плена российских военных.

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