Бойцы ВС РФ уничтожили три станции Starlink и 13 пунктов управления БПЛА ВСУ

Бойцы группировки войск «Запад» уничтожили три станции спутниковой связи Starlink Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Помимо этого, российские военные уничтожили 13 вражеских пунктов управления беспилотниками.

За сутки потери живой силы противника в зоне ответственности группировки «Запад» составили более 460 военнослужащих, добавил Бигма.

Незадолго до этого российские бойцы группировки «Север» ликвидировали спутниковый терминал связи Starlink украинских войск в Харьковской области. Устройство обнаружили в лесистой местности с помощью воздушной разведки. После анализа разведданных принято решение нейтрализовать терминал. Боевой беспилотный летательный аппарат группировки «Север» под управлением оператора-аса нанес точный удар и уничтожил терминал связи противника.

В декабре председатель правления Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) Андрей Безруков рассказал, что в России разработали систему мониторинга «Калинка», которая позволяет выявлять и пеленговать сигналы спутниковых систем связи, включая Starlink. По его словам, на данный момент система проходит боевые испытания.

Ранее Маска обвинили в раздаче доступа к Starlink индийским террористам.