Сальдо заявил, что без света остались семь округов Херсонской области

Несколько районов Херсонской области остались без света из-за аварийного отключения электроэнергии. Об этом в Telegram-канале пишет губернатор региона Владимир Сальдо.

«Произошло аварийное отключение электроэнергии на территориях Скадовского, Голопристанского, Алешкинского, Каланчакского, Чаплынского, Каховского муниципальных округов и Новокаховского городского округа», — пишет Сальдо.

Губернатор Херсонской области добавил, что специалисты ГУП «Херсоноблэнерго» уже приступили к ликвидации причин аварии и восстановлению энергоснабжения.

До этого авария произошла на линии электропередач рядом с подстанцией «Юго-Восточная» в Махачкале, в результате чего без света остались 16 тысяч местных жителей.

5 января оперативный штаб края Краснодарского края сообщил, что Апшеронск, Кубанское сельское и Нефтегорское городское поселения оказались без электричества после аварийного отключения на подстанции. Предварительно, причиной аварии стало короткое замыкание.

Ранее в Чувашии около 10 тысяч человек остались без света из-за непогоды.