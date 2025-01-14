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В Минобороны РФ рассказали о потерях украинских войск в Курской области

Минобороны РФ: суточные потери ВСУ в Курской области превысили 460 солдат
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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Потери украинских формирований, вторгшихся в Курскую область, за прошедшие сутки превысили 460 бойцов. Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

Из заявления следует, что за аналогичный период времени Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились 52 единиц техники. В их числе три танка, 22 боевые бронированные машины, шесть артиллерийских орудий, 18 автомобилей, два бронетранспортера и один миномет.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 51 900 военнослужащих, 303 танка, 229 боевых машин пехоты, 168 бронетранспортеров, 1 561 боевую бронированную машину, 1 474 автомобиля, 364 артиллерийских орудия», — добавили в ведомстве.

Кроме того, российские солдаты вывели из строя 93 станции радиоэлектронной борьбы украинских войск и 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов. Также подразделения ВСУ недосчитались 44 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая 13 пусковых установок комплексов HIMARS и шесть пусковых установок комплексов MLRS американского производства, и десятков единиц иных видов техники.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ [в Курской области] продолжается», — подчеркивается в публикации.

Ранее в Государственной думе РФ сообщили о планах приравнять бойцов в Курской области к участникам специальной военной операции на Украине.

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