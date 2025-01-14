КНДР запустила несколько ракет в сторону Японского моря

Военные Южной Кореи заявили, что КНДР запустила несколько баллистических ракет

Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи заявило, что КНДР осуществила запуск нескольких баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наши военные сегодня, 14 января, вторник, примерно в 9:30 (3:30 мск) зафиксировали запуск нескольких неопознанных снарядов, предположительно, баллистических ракет малой дальности, из района Канге в провинции Чагандо в сторону Японского (Восточного. — прим. ред.) моря», — говорится в заявлении командования.

Военные Южной Кореи усилили наблюдение за КНДР, ожидая новых запусков. Они также поддерживают тесный обмен информацией с США и Японией и сохраняют полную боевую готовность.

6 января КНДР успешно провела испытания новой гиперзвуковой баллистической ракеты. Лидер страны Ким Чен Ын лично присутствовал на запуске вместе с высшим военным командованием. В своем заявлении по итогам запуска, Ким Чен Ын подчеркнул оборонительный характер разработки, опровергая любые предположения об агрессивных намерениях. По его словам, новая гиперзвуковая ракета способна эффективно нейтрализовать любые существующие системы противоракетной обороны.

Ранее КНДР раскрыла возможности новой гиперзвуковой ракеты.