МО РФ: потери ВСУ под Курском за сутки составили более 230 военных и три танка

За сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области составили более 230 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, российские войска уничтожили три танка противника, боевую машину пехоты, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей, четыре самоходные артиллерийские установки, два миномета, станцию радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы.



С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

По данным Минобороны РФ, в общей сложности с августа на Курском направлении ВСУ потеряли более 51 430 военнослужащих, 300 танков, 229 боевых машин пехоты, 166 бронетранспортеров, 1539 боевых бронемашин, 358 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня и другой техники.

Ранее СК РФ возбудил дело в отношении иностранного наемника ВСУ, проникшего в Курскую область.