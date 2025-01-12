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В Белгородской области за сутки атак повреждены пять зданий и два авто

Гладков: в результате атак ВСУ на Белгородскую область повреждены семь объектов
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Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

В результате атак ВСУ на Белгородскую область за сутки оказались повреждены семь объектов. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе дрон атаковал автомобиль на перекрестке дорог Черемошное — Октябрьский, в результате чего были повреждены две машины и квартира в одном из многоквартирных домов. В поселке Борисовка в результате атаки дронов повреждена кровля коммерческого объекта. В Краснояружском районе в результате обстрелов поврежден инфраструктурный объект связи. В селе Муром при сбросе снарядов с беспилотников повреждены два нежилых здания.

За сутки атакам подверглись шесть районов Белгородской области, большинство атак не привели к разрушениям и не задели людей. В течение 24 часов регион атаковали 90 снарядов и дронов.

В ночь на 12 января в Белгородской области двое мужчин пострадали из-за атаки дрона на автомобиль.

Ранее ВСУ порядка 100 раз атаковали территорию Белгородской области за сутки.

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