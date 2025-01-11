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Якутский штурмовик удивился присвоению звания Героя России

Якутский штурмовик был поражен быстрому присвоению звания Героя РФ

Якутский штурмовик Андрей Григорьев, прославившийся победой в рукопашном поединке с украинским военнослужащим, выразил нескрываемое удивление по поводу быстрого присвоения ему звания Героя России. Своими впечатлениями боец поделился в интервью RT.

«Я в шоке... Я не ожидал такого быстрого решения», — признался он.

Отмечается, что Григорьев узнал о присуждении награды от своего брата, который позвонил и попросил включить телевизор. Семья бойца встретила эту новость с огромной радостью.

Григорьев стал известен после того, как в интернете появилось видео, снятое камерой украинского военнослужащего во время попытки ВСУ провести контратаку на село Трудовое. Запись зафиксировала рукопашный бой между противниками, где российский штурмовик защищал свои позиции. На кадрах видны последние мгновения жизни украинского солдата, который в финале схватки умоляет российского бойца отпустить его и «позволить уйти с миром». Якутский штурмовик исполняет его просьбу и уходит. Позже россиянин рассказал, что когда началась рукопашная, обоим бойцам стало ясно, что в живых останется только один.

Ранее Илон Маск высказался о схватке Григорьева с военным ВСУ.

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