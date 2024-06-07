На Украине раскрыли мобилизационный «капкан» для студентов

Украинский адвокат Роман Симутин заявил, что украинские студенты, отчисленные из одного вуза, но поступившие в другой для получения первого образования, могут быть мобилизованы. Об этом сообщает «Страна.ua».

Адвокат утверждает, что вузы, из которых отчисляют студентов, отказывают в предоставлении справке о последовательности получения образования, которая дает право на отсрочку.

Симутин подчеркнул, что фактически можно даже не получить образования и попасть в подобный бюрократический капкан. Он также выразил мнение, что в таком случае военкомат не будет предоставлять гражданам отсрочку.

До этого представитель комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Украины Федор Вениславский назвал недостоверной информацию о том, что власти страны в этом году планируют мобилизовать 110 тысяч человек.

Накануне украинский нардеп Руслан Горбенко заявил, что Украина нуждается в мобилизации 100-110 тысяч человек в 2024 году. Горбенко считает, что в стране могут мобилизовать в среднем по десять тысяч мужчин в месяц.

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