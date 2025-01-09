Подразделения группировки российских войск «Юг» в течение суток ликвидировали до 245 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и один бронеавтомобиль «Патриот». Об этом заявили в пресс-службе министерства обороны РФ.

В ведомстве отметили, что военнослужащим страны удалось улучшить положение по переднему краю и нанести поражение формированиям четырех бригад ВСУ. Подвергшиеся ударам места скопления личного состава и техники украинских войск располагались в районе населенных пунктов Янтарное, Орехово-Василевка, Белогоровка, Часов Яр и Васюковка в Донецкой народной республике (ДНР).

Более того, бойцы Вооруженных сил РФ отразили две контратаки со стороны украинских штурмовых групп. Где именно произошли сражения, в сообщении не уточняется.

«Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, три боевые бронированные машины, из них две боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот», — подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что также в ходе боевых действий украинские формирования лишились пяти пикапов и одной станции радиоэлектронной борьбы. Кроме того, военные группировки «Юг» уничтожили один склад с боеприпасами ВСУ.

Ранее три штурмовика группировки войск «Юг» взяли в плен более 10 украинских солдат, участвовавших в боях за город Курахово в ДНР.