Уволенные из-за ориентации американские ветераны получат почетную отставку

Статус ветеранов армии США, уволенных из вооруженных сил из-за их ориентации, будет повышен до почетного. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что речь идет о примерно 30 тысячах ветеранов. Отмечается, что это обеспечит им право на медицинские и иные льготы.

До этого сообщалось, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается издать указ, который приведет к увольнению всех трансгендерных военнослужащих из вооруженных сил страны. В рядах действующих военнослужащих насчитывается около 15 тысяч трансгендеров, и их планируется уволить по медицинским показаниям как непригодных к службе. Согласно информации источника, новый указ будет более строгим по сравнению с предыдущим, который был принят в марте 2018 года в ходе первого срока Трампа (Джо Байден отменил это решение в январе 2021 года).

Ранее в США трансгендерной конгрессвумен запретили вход в женские туалеты.