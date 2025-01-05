В Воронежской области разбился военный вертолет Ми-28, после жесткой посадки он загорелся. Об этом сообщили воронежскому порталу «Мое» в военном управлении Следственного комитета.

«В соцсетях сообщают, что инцидент произошел примерно в 18:00. Причины аварии неизвестны», — говорится в сообщении.

Уточняется, что крушение произошло 1 января. После жесткой посадки огонь полностью уничтожил Ми-28. По данным портала, Следственный комитет организовал проверку после произошедшего.

Вертолет Ми-28 предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.

До этого сообщалось об инциденте в Томской области, где вертолет Ми-8 при взлете с посадочной площадки нефтяного месторождения Парабельского района задел трех вахтовиков, которые находились рядом с бортом. Двух самых тяжелых пациентов решили транспортировать бортом санавиации в реанимационное отделение региональной областной клинической больницы.

Также вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в 40 километрах от села Тугур в Хабаровском крае. На борту воздушного судна находились 20 человек, включая трех членов экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал. Причины инцидента неизвестны.

Ранее в Турции потерпел крушение военный вертолет.