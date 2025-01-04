Якутский военный Тута подслушал разговор женщин из ВСУ о его «смерти»

Якутский боец Андрей Григорьев, известный под позывным Тута, который прославился после своей победы в рукопашной схватке с украинским солдатом, рассказал о том, как военные ВСУ ошибочно приняли его за мертвого. Проект WarGonzo опубликовал полную версию интервью с ним.

На протяжении почти всего боя, будучи сильно раненым, он самостоятельно удерживал свои позиции, отражая атаки ВСУ. Противник использовал около 20 дронов и несколько раз посылал группы, чтобы убедиться в его смерти.

«На следующее утро они вновь пришли. Я спрятался и услышал, как две молодые женщины обсуждали, что им нужно проверить. Но никто из них не решился войти. Одна из женщин сказала: «Он точно умер без медицинской помощи. Вчера он еле добрался, мы били его дронами. У него множественные ранения». В это время один молодой человек подошел ближе к зданию и принюхался: «А, он там воняет!» Они решили, что я погиб», — сказал Григорьев.

В итоге Андрей Григорьев, имея 14 осколочных ранений, смог выбраться из окружения и добраться до российских позиций ползком.

Якутский штурмовик Вооруженных сил России Андрей Григорьев вступил в ножевой бой с украинским военным в селе Трудовое в ДНР. В этом противостоянии российский боец сохранил свою жизнь и ликвидировал противника. После этого он устранил еще двоих солдат ВСУ.

Ранее Илон Маск высказался о схватке штурмовика из Якутии с военным ВСУ.