Хуситы: американский дрон MQ-9 Reaper уничтожен над Йеменом

Хуситы-мятежники из «Ансар Аллах» сбили беспилотник США MQ-9 Reaper в небе над йеменской провинцией Мариб. Об этом заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа, пишет ТАСС со ссылкой на канал Al Masirah.

«Средства ПВО йеменских вооруженных сил смогли уничтожить американский беспилотник MQ-9, выполнявший враждебные задачи в воздушном пространстве провинции Мариб», — заявил представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

По словам Сариа, это второй MQ-9 Reaper, уничтоженный в йеменском воздушном пространстве за 72 часа. Всего силы мятежников сбили 14 беспилотников США подобного типа с начала эскалации на Ближнем Востоке, утверждают хуситы.

После обострения конфликта в секторе Газа «Ансар Аллах» предупредило, что будет обстреливать Израиль и не позволит связанным с ним судам ходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока не будет прекращена операция в палестинском анклаве. С ноября 2024 года хуситы атаковали десятки судов в Красном море и Аденском заливе.

В ответ власти США заявили о формировании международной коалиции и старте операции «Страж процветания» по охране судов в Красном море. Впоследствии вооруженные силы Британии и США начали регулярно наносить удары по военным объектам мятежников в провинциях Йемена.

Ранее в столице Йемена прогремели сильные взрывы.