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Группировка войск «Восток» улучшила тактическое положение в ДНР

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 160 солдат в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение в Донецкой Народной Республике (ДНР) и нанесли поражение украинским формированиям. Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, российские бойцы нанесли поражение двум бригадам территориальной обороны возле населенных пунктов Богатырь, Разлив и Равнополь. Помимо этого, ВС РФ отразили две контратаки противника.

«Потери ВСУ составили более 160 военнослужащих», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что в ходе боя российские солдаты уничтожили танк, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», а также артиллерийскую установку «Гвоздика».

До этого сообщалось, что группировка войск «Днепр» нанесла поражение живой силе украинской армии в Херсонской области. По данным Минобороны, в ходе боя ВСУ потеряли до 65 бойцов, шесть автомобилей и два полевых склада боеприпасов.

Ранее ВС РФ ударили высокоточным оружием по объектам ВПК Украины.

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