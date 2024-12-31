Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 160 солдат в ДНР

Российские военнослужащие группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение в Донецкой Народной Республике (ДНР) и нанесли поражение украинским формированиям. Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, российские бойцы нанесли поражение двум бригадам территориальной обороны возле населенных пунктов Богатырь, Разлив и Равнополь. Помимо этого, ВС РФ отразили две контратаки противника.

«Потери ВСУ составили более 160 военнослужащих», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что в ходе боя российские солдаты уничтожили танк, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», а также артиллерийскую установку «Гвоздика».

До этого сообщалось, что группировка войск «Днепр» нанесла поражение живой силе украинской армии в Херсонской области. По данным Минобороны, в ходе боя ВСУ потеряли до 65 бойцов, шесть автомобилей и два полевых склада боеприпасов.

Ранее ВС РФ ударили высокоточным оружием по объектам ВПК Украины.