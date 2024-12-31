ВС РФ получили от «Уралвагонзавода» два эшелона танков

«Уралвагонзавод» выполнил контракты 2024 года на танки Т-72Б3М и Т-90М для ВС РФ

«Уралвагонзавод» (УВЗ) завершил выполнение контрактов 2024 года по производству танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв», отправив в российские войска два эшелона таких машин. Об этом сообщила пресс-служба корпорации в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что специалисты перед передачей танков министерству обороны РФ «по-новогоднему оформили машины из каждой партии». На танки Т-90М «Прорыв» установили флаги страны, а на Т-72БЗМ — новогодние елки.

«Также в танки вложили календари с детскими рисунками, посвященными предстоящему 90-летнему юбилею профсоюзной организации УВЗ», — добавили в пресс-службе.

Из публикации следует, что в текущем году сотрудники корпорации активно обеспечивали Вооруженные силы РФ современной техникой. Объемы производства «Уралвагонзавода» увеличивались с каждым месяцем, при этом ноябрь стал «особенно ударным».

Как рассказали в пресс-службе, после начала боевых действий на Украине в конструкцию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72БЗМ было внесено более 100 изменений. В частности, специалисты начали устанавливать на машины сетки против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Танк образца начала 2022 года и танк конца 2024 года — это, можно сказать, две разные боевые машины. <...> Кропотливый и ответственный труд заводчан [по модернизации танков с учетом опыта специальной военной операции] отмечен восьмой государственной наградой — орденом «За трудовую доблесть», — подчеркнул генеральный директор УВЗ Александр Потапов.

Ранее на «Уралвагонзаводе» оценили трофейную западную технику.