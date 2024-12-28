Бывший военнослужащий ВСУ из Ровненской области Украины, медик добровольческого отряда «имени Максима Кривоноса» Владимир Кошелек рассказал РИА Новости, что украинцы стали заложниками западных спецслужб.

«Твоя жизнь принадлежит не тебе, даже не украинской власти, а принадлежит западным спецслужбам. Украинский народ — не то, что я считаю, что он в заложниках», — поделился бывший украинский военный.

Он пояснил, что украинцы сегодня даже не могут покинуть страну и выбрать, где им жить, фактически не могут самостоятельно определять свою жизнь.

Кошелек уточнил, что для изменения ситуации необходимо лишить Украину западного влияния, так как все медиа и силовые структуры находятся под контролем западных спецслужб.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие за прошедшую неделю взяли в плен 51 бойца Вооруженных сил Украины.

В ведомстве уточнили, что все украинские солдаты сдались в плен на линии боевого соприкосновения.

Ранее Кадыров отреагировал на сообщения о черном рынке пленных солдат ВСУ.