Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине отправили воевать снятый с памятника танк

В Черкасской области направили на фронт Т-34 в рамках декоммунизации
close
Евгений Биятов/РИА «Новости»

В городе Умань Черкасской области власти приняли решение направить на фронт танк Т-34 в рамках проводящейся на Украине декоммунизации и борьбы с культурным наследием СССР. Об этом сообщают украинские СМИ.

Танк и несколько пушек ранее располагались на постаментах памятников, посвященных победе Советского Союза в Великой Отечественной войне. Власти города приняли решение демонтировать их и направить в зону боевых действий после реставрации и приведения в боевое состояние, ведь все памятники такого типа обычно лишены какой-либо существенной детали для того, чтобы быть боевым оружием.

Несмотря на полное устаревание этих систем вооружения, в Умани утверждают, что танк и пушки могут помочь вооружить Национальную гвардию Украины.

В 2015 году на Украине приняли закон о декоммунизации, в рамках которого начали переименовывать улицы и демонтировать памятники советским и российским деятелям на Украине. С 2022 года с началом специальной операции России на Украине процесс декоммунизации усилился.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский торгуется по мобилизации и поставкам оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами