В Черкасской области направили на фронт Т-34 в рамках декоммунизации

В городе Умань Черкасской области власти приняли решение направить на фронт танк Т-34 в рамках проводящейся на Украине декоммунизации и борьбы с культурным наследием СССР. Об этом сообщают украинские СМИ.

Танк и несколько пушек ранее располагались на постаментах памятников, посвященных победе Советского Союза в Великой Отечественной войне. Власти города приняли решение демонтировать их и направить в зону боевых действий после реставрации и приведения в боевое состояние, ведь все памятники такого типа обычно лишены какой-либо существенной детали для того, чтобы быть боевым оружием.

Несмотря на полное устаревание этих систем вооружения, в Умани утверждают, что танк и пушки могут помочь вооружить Национальную гвардию Украины.

В 2015 году на Украине приняли закон о декоммунизации, в рамках которого начали переименовывать улицы и демонтировать памятники советским и российским деятелям на Украине. С 2022 года с началом специальной операции России на Украине процесс декоммунизации усилился.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский торгуется по мобилизации и поставкам оружия.