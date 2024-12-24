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В РФ прокомментировали атаки ВСУ на Ростовскую и Воронежскую области

Чепа: попытки ВСУ атаковать БПЛА РФ — последняя надежда Киева изменить ситуацию
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что попытки ВСУ атаковать Ростовскую и Воронежскую области с помощью БПЛА являются последней надеждой Киева изменить ситуацию. Его слова передает «Лента.ру».

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский пытается таким образом показать западным партнерам «дееспособность Украины» и получить помощь.

«Это, похоже, последняя надежда Зеленского изменить ситуацию», — пояснил депутат.

До этого пожар в Ростовской области, который возник после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ), попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Mash. Отмечается, что пожар начался в лесополосе после падения обломков сбитых дронов.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что БПЛА сбили в Миллеровском и Тарасовском районах. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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Атаки БПЛА на Россию
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