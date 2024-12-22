Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток ликвидировали 100 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В заявлении уточняется, что вместе с беспилотниками военные Вооруженных сил РФ уничтожили несколько выпущенных украинскими солдатами боеприпасов. Речь идет о двух снарядах от реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, произведенных в США, и одной управляемой ракете большой дальности «Нептун».

Также, по данным ведомства, за аналогичный промежуток времени российские бойцы нанесли удары по местам скопления живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 138 районах. Боевые задачи выполнили расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и артиллерийских орудий, ракетные войска и оперативно-тактическая авиация.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам по производству ударных БПЛА, местам их хранения и подготовки к запуску, а также скоплениям живой силы и военной техники украинских вооруженных формирований и наемников «Иностранного легиона» в 138 районах», — говорится в сообщении.

Из него следует, что за все время боевых действий подразделения ВС РФ сбили 38 341 украинский дрон и 283 вертолета. Еще формирования ВСУ лишились 650 самолетов, 19 952 танков и иных боевых бронированных машин, 590 зенитных ракетных комплексов и тысяч единиц других видов техники.

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