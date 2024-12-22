Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыто число украинских БПЛА, уничтоженных российскими военными за сутки

Минобороны РФ: российские системы ПВО за сутки сбили 100 украинских дронов
close
Ashley Chan/Global Look Press

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток ликвидировали 100 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В заявлении уточняется, что вместе с беспилотниками военные Вооруженных сил РФ уничтожили несколько выпущенных украинскими солдатами боеприпасов. Речь идет о двух снарядах от реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, произведенных в США, и одной управляемой ракете большой дальности «Нептун».

Также, по данным ведомства, за аналогичный промежуток времени российские бойцы нанесли удары по местам скопления живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 138 районах. Боевые задачи выполнили расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и артиллерийских орудий, ракетные войска и оперативно-тактическая авиация.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам по производству ударных БПЛА, местам их хранения и подготовки к запуску, а также скоплениям живой силы и военной техники украинских вооруженных формирований и наемников «Иностранного легиона» в 138 районах», — говорится в сообщении.

Из него следует, что за все время боевых действий подразделения ВС РФ сбили 38 341 украинский дрон и 283 вертолета. Еще формирования ВСУ лишились 650 самолетов, 19 952 танков и иных боевых бронированных машин, 590 зенитных ракетных комплексов и тысяч единиц других видов техники.

Ранее российский военный рассказал, как сбивал украинские БПЛА из автомата Калашникова.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами