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Гладков рассказал о последствиях ночных атак ВСУ на Белгородскую область

Гладков: ВСУ за сутки нанесли удары по восьми районам Белгородской области

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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью 34 беспилотных летательных аппаратов и 19 боеприпасов восемь районов Белгородской области за сутки. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в Валуйском муниципальном округе 10 БПЛА атаковали села Борки, Кукуевка, Пристень, Сухарево, хуторы Бабка, Кургашки и Нижние Мельницы. Из них семь летательных аппаратов сбила система ПВО. В результате повреждения обнаружили на одном автомобиле.

Также, по данным Гладкова, по пяти населенным пунктам Шебекинского округа выпустили 13 боеприпасов и шесть беспилотников. В селе Муром в результате атаки беспилотника местный житель получил ранения. Помимо этого повреждения нашли на трех частных домах, двух надворных постройках и семи машинах.

По территории Волоконовского района ВСУ выпустили три беспилотника, из-за чего оказались повреждены корпус сельхозпредприятия и инфраструктурный объект. По Белгородскому, Грайворонскому и Краснояружскому районам за ночь выпустили по шесть беспилотников и боеприпасов — повреждены два автомобиля.

Над Красногвардейским и Прохоровским районами системы ПВО уничтожили десять дронов ВСУ, пострадавших и повреждений нет, заключил Гладков.

Ранее пожар на нефтебазе под Ростовом после атаки ВСУ дронами и ракетами сняли на видео.

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