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В Литве отчитались о подготовке украинских военных в 2024 году

Минобороны Литвы заявило, что в 2024 году обучило более трех тысяч бойцов ВСУ

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Reuters

Более трех тысяч военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) приняли участие в тренировках на территории Литвы с начала 2024 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу литовского министерства национальной обороны.

«С начала этого года <…> армия уже подготовила более трех тысяч украинских солдат, командиров и различных специалистов всех форматов», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что командующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас заверил украинские власти в намерении продолжить обучение их военных на территории республики. Кроме того, Вильнюс планирует и дальше принимать участие в соответствующей работе в рамках международных форматов EUMA и Interflex.

По информации МО, также литовское руководство будет снабжать Киев артиллерийскими снарядами и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Вместе с этим республика намерена оказать украинской стороне поддержку в процессе лечения и реабилитации раненых бойцов.

В ведомстве уточнили, что к текущему моменту Литва поставила на Украину боеприпасы и технику общей стоимостью более €700 млн. Более того, страна предоставила Киеву «множество других видов поддержки, которые напрямую не учитываются в этой сумме».

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