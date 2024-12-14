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Российские десантники сняли атаку на ВСУ от первого лица

Бой российских десантников с ВСУ в Курской области сняли на видео

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Алексей Майшев/РИА Новости

Бой российских десантников с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области сняли на видео от первого лица. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На видеоролике российские бойцы перемещаются по полю в боевой машине, после чего высаживаются в лесу и начинают стрелковый бой с украинскими военными, спрятавшимися в окопах. Ведущий съемку десантник во время боя инструктирует сослуживцев: просит их экономить патроны, показывает им на растяжку и призывает вести огонь с более близкого положения.

В каком населенном пункте Курской области произошел бой, не говорится. Канал лишь отмечает, что десантники прибыли в граничащий с Украиной регион из Улан-Удэ (Бурятия).

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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