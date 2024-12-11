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Российские военные улучшили положение в ДНР

МО РФ: подразделения ВС РФ улучшили свое положение в ДНР

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Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы группировки войск «Восток» улучшили свое положение по переднему краю в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, бои шли в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Константинополь, Времевка и Сторожевое в ДНР. Российские военные отразили три атаки украинских штурмовых групп.

В результате ВСУ потеряли до 150 бойцов, две бронемашины и три автомобиля, а также 155-мм САУ «Богдана», две 152-мм САУ «Акация» и одну 122-мм САУ «Гвоздика».

Также подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение ВСУ в районе населенных пунктов Орехов, Новопокровка в Запорожской области, а также Понятовка и Антоновка в Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 человек.

До этого министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что Киев не сможет сам содержать ВСУ.

Как отметил глава украинского минфина, Киев тратит около 26% ВВП на продолжение боевых действий.

Ранее Калининградец попал в колонию за попытку вступить в ВСУ.

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