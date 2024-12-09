В Одессе сотрудники автомастерской отбились от военкомов

В Одессе сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата) попытались мобилизовать сотрудников авторемонтной мастерской, пишет «Страна.ua».

Как отмечает газета, когда работники увидели бус с представителями ТЦК, они заперлись в мастерской. После этого военкомы уехали.

На видео с места происшествия видно, как сотрудники ТЦК пытаются проникнуть внутрь мастерской, но ее работникам удается их вытолкать и закрыть дверь.

В конце ноября стало известно, что большинство мужчин в Харькове на северо-востоке Украины отказываются выходить на работу из-за облав, которые на предприятиях устраивают сотрудники ТЦК. Владелец местной станции техобслуживания рассказал, что его коллеги, которые ремонтируют рулевые рейки, остались дома из-за «риска не доехать до работы», а к поставщикам масел он смог попасть только с черного входа, так как все было закрыто. Сообщения об облавах появились на фоне заявления губернатора Харьковской области Олега Синегубова о намерении властей повысить «эффективность мобилизационных мер».

С октября мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

Ранее депутат Киевского горсовета призвала насильственно «бусифицировать» всех.