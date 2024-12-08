Советник Байдена объяснил, почему США медлили с передачей Киеву ATACMS для ударов по РФ

Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан на форуме по обороне в Калифорнии прокомментировал данное Киеву разрешение быть по территории России ракетами ATACMS.

Чиновник рассказал, что, прежде чем передавать снаряды ВСУ, США сами должны были накопить их в достаточном количестве. Салливан также подчеркнул, что те, кто считают поставки ATACMS Киеву панацеей, не понимают происходящего.

«Это не панацея, а еще одна дополнительная возможность», — заявил Салливан.

Он добавил, что важную роль для Украины сейчас играют поставки оружия и вопрос живой силы.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Первой о решении действующего президента США Джо Байдена позволить Украине бить по России ракетами ATACMS 18 ноября написала газета The New York Times. По словам ее источников, этот шаг стал ответной мерой на то, что РФ якобы задействовала в боевых действиях в зоне СВО солдат Северной Кореи. Он должен был дать понять КНДР, что северокорейские военные в опасности и отправлять свои войска в зону конфликта Пхеньяну больше не следует. Президент Владимир Зеленский в видеообращении по этому поводу сказал, что такие вещи не анонсируют, а «ракеты сами за себя скажут».

Ранее Зеленский назвал главную проблему ВСУ.