В Южной Корее обсуждали удары по КНДР незадолго до введения военного положения

Вооруженные силы Южной Кореи незадолго до введения в стране военного положения обсуждали нанесение ударов по КНДР, что стало бы ответом на запуск с ее территории воздушных шаров с мусором. Об этом сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на члена южнокорейского парламентского комитета по разведке Ли Ги Хона.

По словам депутата, ему поступила информация о том, что бывший глава минобороны Ким Ён Хён, предложивший президенту Юн Сок Ёлю ввести военное положение, начиная с прошлой недели приказал председателю Объединенного командования начальников штабов (ОКНШ) Ким Мён Су «давать предупредительный огонь, и после этого наносить удары по местам запуска шаров с мусором» в КНДР, если они вновь прилетят.

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