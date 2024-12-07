Терминалы Starlink на Украине получат доступ к системе Starshield

Еще 2500 терминалов Starlink на Украине получат доступ к более защищенной системе Starshield. Об этом пишет Bloomberg.

Соответствующий контракт был заключен Пентагоном с компанией SpaceX в августе 2024 года. Новые терминалы прибавятся к 500 уже имеющим доступ к Starshield терминалам, имеющимся в распоряжении Вооруженных сил Украины. Контракт на обеспечение доступа 500 украиских Starlink к Starshield обошелся Пентагону в $40 млн долларов. Стоимость нового контракта не раскрывается.

Система Starshield разрабатывается специально для правительства США. Она более защищена от перехвата и глушения сигнала, чем Starlink, и будет принадлежать правительству США и контролироваться им.

До этого сообщалось, что боевики в Сирии могли получить доступ к спутникам и Starlink.

Ранее сообщалось, что космические производители ЕС рассматривают создание конкурента Starlink.