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Украинская армия потеряла до 140 военных, самоходки и бронемашины

МО РФ: ВСУ потеряли в зоне «Востока» до 140 военных, самоходки и бронемашины

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Пресс-служба Минобороны РФ

Украинские формирования в течение суток потеряли до 140 военнослужащих, две самоходные артиллерийские установки и две боевые бронемашины. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.

«Подразделения <…> улучшили положение по переднему краю, пресекли усиление противником передовых позиций, проведение ротаций», — отметил он.

Чехов уточнил, что также удалось блокировать выдвижение резервов и подвоз боеприпасов противника в районах Комара, Нового Комара, Днепроэнергии и Нескучного. Получилось и сорвали действия трех инженерных групп в районах Мирного и Гуляйполе.

По его данным, огнем артиллерии ликвидировали опорные пункты, места скопления живой силы и техники подразделений ВСУ в районах Разлива, Раздольного и Нового Комара. Чехов отметил, что в течение суток противник потерял до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV, две самоходные артиллерийские установки - «Богдана» и «Акация», два беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

До этого Минобороны показало уничтожение FPV-дронами блиндажей, укрытий и живой силы ВСУ.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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