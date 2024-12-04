Стало известно о вероятной попытке удара беспилотника по казарме в Чечне

Беспилотник мог попытаться нанести удар по казарме полка спецназа в Чечне, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» (РВНП).

«В Грозном примерно в 4:50 утра сегодня была совершена попытка удара беспилотником по зданию казармы полка ППСН им. А-Х.Кадырова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что военный аэродром Дягилево, расположенный в городе Рязани, подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов.

По данным Telegram-канала, около 6:00 (совпадает с мск) три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались нанести удары по объекту. Они летели с разницей в 10 минут, говорится в публикации.

Ночью два беспилотника ВСУ пытались атаковать одно из крупнейших российских предприятий микроэлектроники в городе Брянске. Речь идет о здании АО «Группа Кремний ЭЛ».

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».