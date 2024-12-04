Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о вероятной попытке удара беспилотника по казарме в Чечне

РВНП: беспилотник мог попытаться ударить по казарме полка спецназа в Чечне

close
Inna Varenytsia/REUTERS

Беспилотник мог попытаться нанести удар по казарме полка спецназа в Чечне, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» (РВНП).

«В Грозном примерно в 4:50 утра сегодня была совершена попытка удара беспилотником по зданию казармы полка ППСН им. А-Х.Кадырова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что военный аэродром Дягилево, расположенный в городе Рязани, подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов.

По данным Telegram-канала, около 6:00 (совпадает с мск) три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались нанести удары по объекту. Они летели с разницей в 10 минут, говорится в публикации.

Ночью два беспилотника ВСУ пытались атаковать одно из крупнейших российских предприятий микроэлектроники в городе Брянске. Речь идет о здании АО «Группа Кремний ЭЛ».

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами