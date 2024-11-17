На Украине справка об инвалидности стоит минимум $4 тыс. Об этом сообщил РИА Новости военнопленный Александр Доний.

По его словам, такая справка освобождает от мобилизации. Поэтому такие документы покупают сейчас в основном мужчины призывного возраста, отметил он. В пример он привел случай, когда во время рейда ТЦК (аналог военкомата) в спортивный клуб в Николаеве около 50 мужчин показывали справки, и военкомы никого из них не трогали. При этом все показавшие справки выглядели так, что «в плуг впрягай и будет пахать», подчеркнул военный.

Сам Доний 1977 года рождения был мобилизован в мае 2024 года из Николаева, а в плен попал в августе в Красногоровке ДНР. Он поделился, что его жена после начала СВО уехала в Молдавию, где у нее произошел инсульт, после чего ей сделали операцию на черепе и поставили пластину. В Киеве ей присвоили третью группу инвалидности с подтверждением через два года, а за вторую группу врачи уже просили взятку. Доний отметил, что вторая группа стоила около $4-5 тысяч, а первая — $7-8 тыс.

Ранее в ВСУ пожаловались, что предоставленные НАТО патроны не подходят к их пулеметам.