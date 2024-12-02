Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политтехнолог считает, что Сырский может стать «козлом отпущения» ВСУ

Политтехнолог Павлив: Сырского вскоре уволят, обвинив в неудачах ВСУ

close
Roman Chop/AP

Главнокомандующего украинской армии Александра Сырского вскоре уволят, обвинив в неудачах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС заявил политтехнолог Михаил Павлив, прежде работавший на Украине.

Он утверждает, что принципиальное решение уволить Сырского с поста главнокомандующего было принято летом этого года, но отложено.

«Предполагалось, что это произойдет в октябре, однако началась курская эпопея. Она начиналась как операция сил специальных операций Украины совместно с западными разведками, но переросла в общевойсковую операцию. Теперь Сырский должен пройти ее от и до. Для Киева очевидно, что это рано или поздно закончится выводом украинских войск из Курской области. И в этом провале обвинят Сырского», — заявил Павлив.

Сырский, как утверждает эксперт, изначально был назначен на должность, чтобы притягивать на себя весь медийный негатив с офиса президента Украины и Владимира Зеленского.

До этого на Украине раскритиковали назначение нового главкома сухопутных войск ВСУ.

Ранее военный эксперт заявил о наличии военных резервов ВСУ для ударов по РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами