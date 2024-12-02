Главнокомандующего украинской армии Александра Сырского вскоре уволят, обвинив в неудачах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС заявил политтехнолог Михаил Павлив, прежде работавший на Украине.

Он утверждает, что принципиальное решение уволить Сырского с поста главнокомандующего было принято летом этого года, но отложено.

«Предполагалось, что это произойдет в октябре, однако началась курская эпопея. Она начиналась как операция сил специальных операций Украины совместно с западными разведками, но переросла в общевойсковую операцию. Теперь Сырский должен пройти ее от и до. Для Киева очевидно, что это рано или поздно закончится выводом украинских войск из Курской области. И в этом провале обвинят Сырского», — заявил Павлив.

Сырский, как утверждает эксперт, изначально был назначен на должность, чтобы притягивать на себя весь медийный негатив с офиса президента Украины и Владимира Зеленского.

До этого на Украине раскритиковали назначение нового главкома сухопутных войск ВСУ.

Ранее военный эксперт заявил о наличии военных резервов ВСУ для ударов по РФ.