В Эстонии связали необходимость возвращения противопехотных мин с действиями России

После того как президент США Джо Байден санкционировал поставку на Украину противопехотных мин, в Эстонии выразили готовность отказаться от участия в Оттавской конвенции, предполагающей уничтожение запасов этих снарядов и ликвидацию минных полей, сообщает ERR.

По данным СМИ, эстонский рийгикогу (парламент) обсудит этот вопрос на следующей неделе. Сторонники отказа от конвенции отмечают, что саперам, которые активируют мины, сейчас угрожают дроны, а применение самовзрывающихся снарядов стало бы своевременным решением.

«Мы видим, как сегодня Россия активно использует противопехотные мины в войне против Украины. Это показывает, что обсуждение данного вопроса сейчас актуально», — сказал член парламентской комиссии по гособороне Мати Райдма.

Он добавил, что быстрых решение по этому вопросу не будет, потому что потенциальная опасность таких мин для мирного население никуда не делась, а эта задача пока не решена.

На прошлой неделе стало известно, что в Финляндии тоже предложили выйти из конвенции о запрещении противопехотных мин. Сбор подписей в поддержку инициативы начнется в День независимости Финляндии, который отмечается 6 декабря.

Оттавская конвенция 1997 предполагает полное уничтожение запасов противопехотных мин ненаправленного действия (за исключением небольшого количества мин, необходимых для обучения разминированию), отказ от их производства и ликвидацию минных полей. Договор подписали 163 страны, Россия и США в их числе нет. При этом РФ согласно Женевской конвенции ограничила их использование.

Ранее в ООН осудили возможное применение Украиной противопехотных мин.