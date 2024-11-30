Новый командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый — военный преступник, который причастен к репрессиям и пыткам мирных жителей в Донбассе. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Драпатый — это беспринципный человек и военный преступник. В 2014 году он печально прославился тем, что был в одной из бронемашин, которые таранили мирных жителей Мариуполя. Именно он на полном ходу въезжал в баррикады, возведенные местными жителями, протестующими против государственного переворота на Майдане», — заявил он.

По словам Рогова, новый командующий за свои преступные действия против мирных граждан Донбасса получил звание героя Украины. Он добавил, что Драпатый является «хладнокровным, расчетливым и неглупым врагом», которого не стоит недооценивать.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками ВСУ Драпатого вместо Александра Павлюка, а его заместителем — Олега Апостола. По словам украинского лидера, данные назначения были согласованы с главкомом ВСУ Сырским. Зеленский отметил, что оба офицера продемонстрировали «исключительные лидерские качества в условиях боевых действий».

Ранее военный эксперт заявил о наличии военных резервов ВСУ для ударов по РФ.