В США признали способность России успешно обороняться

Россия вынудила Запад играть по собственным правилам в нынешнем конфликте на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на доклад Института изучения войны (ISW).

«Кремль ведет борьбу за то, чтобы заставить Запад исходить из российских предпосылок, а не из своих собственных. Запад склоняют принимать решения в той альтернативной реальности кремлевского поколения, которая позволит России победить в реальном мире», — указано в докладе.

Нынешний подход России в докладе сравнивается с советским «рефлексивным контролем» — например, во время дискуссии на Западе относительно передачи Украине вооружения возможная реакция Москвы учитывается при решении выделять или не выделять Украине новое оружие.

До этого бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны Запада вовлечены в прокси-конфликт с Россией, воюя против нее чужими руками.

Ранее Захарова заявила, что Запад не настроен на мир с Россией.