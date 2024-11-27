В одном из российских городов увеличили выплаты участникам СВО

Власти Геленджика увеличили выплату участникам спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба администрации города.

«С 1 декабря при условии заключения контракта в военном комиссариате Геленджика муниципальная выплата составит 450 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что федеральная и региональная выплаты гражданам, заключившим контракт с Минобороны РФ, составит 2 350 000 рублей. Депутаты поддержали инициативу об увеличении выплаты на очередной сессии городской Думы.

До этого депутат Госдумы Максим Иванов сообщал, что российский военный, который проходит службу в зоне специальной военной операции (СВО), получал зарплату в размере 21 тысячи рублей. Парламентарий поделился ответом надзорных органов на направленные им запросы. По словам депутата, после проверки участнику СВО стали выплачивать денежное довольствие в полном объеме.

Ранее стало известно, что три участника СВО могут попасть в Совет федерации.