Ракетная тревога объявлена в Орловской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.

«Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — пишет Клычков.

Также он сообщил о двух украинских беспилотниках, уничтоженных в небе над Орловской областью силами российской противовоздушной обороны.

До этого на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность.

В субботу, 23 ноября, губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Белгородской области за сутки более 70 боеприпасов. Так, в Белгородском районе два поселка и 14 сел подверглись четырем обстрелам, в ходе которых были выпущены 36 боеприпасов, и атакам с помощью 20 дронов, 11 из которых были уничтожены системой противовоздушной обороны.

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