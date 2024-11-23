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В Белгородской области объявили ракетную опасность

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

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Zamir Usmanov/Global Look Press

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщает региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.

«На всей территории Белгородской области. Ракетная опасность», — говорится в сообщении.

Жителей призвали спуститься в подвальное помещение или подземное пространство.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что жители должны оставаться в укрытии до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

Через 18 минут Гладков сообщил об отмене тревоги.

В субботу, 23 ноября, Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Белгородской области за сутки более 70 боеприпасов. Так, в Белгородском районе два поселка и 14 сел подверглись четырем обстрелам, в ходе которых были выпущены 36 боеприпасов, и атакам с помощью 20 дронов, 11 из которых были уничтожены системой противовоздушной обороны.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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