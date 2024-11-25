В РФ допустили, что уволенные из армии США трансгендеры отправятся на Украину

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев прокомментировал намерение избранного президента США Дональда Трампа уволить всех трансгендерных военнослужащих из американской армии. По мнению предпринимателя, эти солдаты будут востребованы в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Он отметил, что в армии США уже сетуют на «потерю опытных служащих с лидерскими качествами».

«Уволенные «опытные служащие с лидерскими качествами» будут востребованы в украинской армии. Разумеется, не на поле боя, а в руководящих кабинетах Киева и Львова, а также на полигонах, где они с остервенением займутся превращением украинских мобиков в настоящих боевых содомитов», — сказал Малофеев.

Как сообщает The Times со ссылкой на источники, Трамп собирается издать указ об увольнении всех трансгендерных военнослужащих из армии США.

Согласно информации источника, новый указ будет более строгим по сравнению с предыдущим, который был принят в марте 2018 года в ходе первого срока Трампа (Джо Байден отменил это решение в январе 2021 года). В то время республиканец запретил трансгендерам вступать в армию, но позволял уже служащим продолжать свою деятельность. Новый указ же предполагает увольнение даже тех, кто успел построить карьеру в вооруженных силах.

Ранее в США заявили о подготовке командой Трампа указа о «чистке генералов».