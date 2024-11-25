Главы компаний по производству самолетов «Яковлев» и «Туполев» покидают свои посты

Генеральный директор российской авиастроительной компании «Яковлев» Андрей Богинский и управляющий директор конструкторского бюро «Туполев» Константин Тимофеев покидают свои посты. Об этом сообщается на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Управлять деятельностью ПАО «Яковлев» теперь будет генеральный директор ПАО «ОАК» Вадим Бадеха, который будет совмещать посты руководителя ОАК и компании «Яковлев». АО «Туполев» возглавит заместитель генерального директора ОАК Александр Бобрышев.

Кроме того, было принято решение передать управление гражданскими программами непосредственно на уровень корпоративного центра ОАК. Это было сделано, чтобы в максимально короткие сроки реализовать задачи импортозамещения, сертификации и запуска серийного производства российских гражданских самолетов.

В ОАК заверили, что передача управления на уровень головной компании позволит сконцентрировать все ресурсы корпорации на выполнении конкретных задач по быстрой сертификации и запуску серийного производства линейки отечественных самолетов.

Ранее была названа дата первого полета полностью импортозамещенного самолета МС-21.