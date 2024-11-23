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ВСУ выпустили по Белгородской области за сутки более 70 боеприпасов

Гладков: два мирных жителя пострадали в Белгородской области от атак ВСУ

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Oleg Petrasiuk/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Белгородской области за сутки более 70 боеприпасов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе два поселка и 14 сел подверглись четырем обстрелам, в ходе которых были выпущены 36 боеприпасов, и атакам с помощью 20 дронов, 11 из которых были уничтожены системой противовоздушной обороны. Двое человек получили ранения, — одного госпитализировали, второй сам обратился в клиническую больницу. Обеим пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, заверил Гладков. В этом же районе повреждены многоквартирный дом, пять частных домов, надворная постройка, коммерческий объект, две легковые машины и ГАЗель, уничтожены жилой дом и легковой автомобиль.

В Валуйском муниципальном округе два села атакованы с помощью трех дронов. Пострадавших и повреждений нет.

В Волоконовском районе на территории частного дома дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль и перебил газовую трубу. К настоящему времени утечка газа устранена.

По Грайворонскому муниципальному округу ВСУ выпустили 30 боеприпасов в ходе шести обстрелов. В Краснояружском районе зафиксирован артиллерийский обстрел, там обошлось без последствий.

В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, двум селам и одному хутору украинские военные выпустили два боеприпаса в ходе одного обстрела и нанесли удары с помощью семи беспилотников, из которых пять сбиты средствами ПВО. Повреждены 10 частных домов, надворная постройка и линия электропередачи.

Над Яковлевским муниципальным округом системой ПВО сбит один БПЛА. Там обошлось без пострадавших и разрушений, рассказал Гладков.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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