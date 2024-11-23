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Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли сотни военных в ДНР

Минобороны РФ: группировка «Юг» за сутки поразила до 490 солдат ВСУ в ДНР

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Сергей Бобылев/РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) «Южная» группировка ВС РФ продолжила движение вглубь обороны противника и поразила части 24-й, 54-й, 56-й механизированных, 56-й мотопехотной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ у городов Часов Яр, Северск, Краматорск и сел Григоровка и Орехово-Василевка, сообщает российское Минобороны.

Согласно заявлению оборонного ведомства, украинские военные пытались осуществить контратаку. Она была отражена. Также был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

«ВСУ потеряли до 490 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и два 105 мм орудия М119 производства США», — отмечается в сообщении Минобороны.

Там добавили, что группировка войск «Центр» отразила три контратаки противника в ДНР и заняла более выгодные позиции. Кроме того, потери в живой силе и технике понесли 23-я, 100-я, 132-я механизированные, 152-я пехотная бригада ВСУ, 109-я и 111-я бригады теробороны у поселков Щербиновка, Сухая балка и Дружба, города Дзержинск, сел Шевченко и Яблоновка.

Ранее сообщалось о переброске элитных частей ВСУ в Часов Яр.

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