Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Марочко сообщил, что украинские военные сбросили тела неизвестных в реку

Марочко: украинские военные сбросили тела неизвестных в реку Оскол

close
Depositphotos

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости, что украинские военные сбросили тела неизвестных в реку Оскол на Купянском направлении.

Марочко отметил, что получил такую информацию от жителя Харьковской области. По словам источника, он видел, как к реке подъехал грузовик с эмблемами Вооруженных сил Украины, после чего четверо мужчин в форме украинского образца вытянули и сбросили из машины тела. Сколько конкретно было тел, мужчина не смог сосчитать из-за испуга.

Военный эксперт отметил, что информацию косвенно подтвердил и его агентурный источник, который до этого рассказывал, как рыбаки нашли фрагменты человеческих останков ниже по течению от участка сброса.

До этого военный корреспондент телеканала RT Мурад Газдиев показал видеоролик, на котором запечатлена усыпанная телами и техникой ВСУ дорога на Покровск.

Ранее Mash назвал число тел бойцов ВСУ, находящихся в моргах после вторжения в Курскую область.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами