Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости, что украинские военные сбросили тела неизвестных в реку Оскол на Купянском направлении.

Марочко отметил, что получил такую информацию от жителя Харьковской области. По словам источника, он видел, как к реке подъехал грузовик с эмблемами Вооруженных сил Украины, после чего четверо мужчин в форме украинского образца вытянули и сбросили из машины тела. Сколько конкретно было тел, мужчина не смог сосчитать из-за испуга.

Военный эксперт отметил, что информацию косвенно подтвердил и его агентурный источник, который до этого рассказывал, как рыбаки нашли фрагменты человеческих останков ниже по течению от участка сброса.

До этого военный корреспондент телеканала RT Мурад Газдиев показал видеоролик, на котором запечатлена усыпанная телами и техникой ВСУ дорога на Покровск.

Ранее Mash назвал число тел бойцов ВСУ, находящихся в моргах после вторжения в Курскую область.