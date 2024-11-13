Mash назвал число тел бойцов ВСУ, находящихся в моргах после вторжения в Курскую область

В настоящее время в моргах приграничных регионов России находится более восьми тысяч тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых бросили сослуживцы в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, тела украинских военнослужащих находятся в моргах Белгородской, Ростовской и Курской областей. Сперва их доставляют в полевые лагеря, где останки военных проходят идентификацию. После этого тела перевозят в ближайшие морги.

Mash пишет, что в моргах приграничных регионов уже не хватает места. Поэтому тела военных ВСУ начали отправлять в Ростов-на-Дону, где построили специальные ангары. Сейчас там, по данным авторов, находится от пяти до восьми тысяч тел. Примерно столько же осталось на полях сражений.

Также авторы отметили, что большинство тел не удается идентифицировать. По оценке канала, на завершение работы и передачу останков Украине потребуется не менее трех лет.

11 ноября Минобороны России сообщало, что ВСУ за время боевых действий в Курской области потеряли свыше 31 тысячи военнослужащих. Также российские войска уничтожили 195 танков, 127 боевых машин пехоты, 109 бронетранспортеров, свыше 1,1 тысячи боевых бронированных машин.

Ранее в США раскрыли, чего не хватает ВСУ для наступления.