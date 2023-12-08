Новая модель боевого снаряжения «Стрелок» начала поступать в армию России

Концерн «Калашников» начал поставки в Вооруженные силы России новой модели комплекта боевого снаряжения «Стрелок». Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает РИА Новости.

Отмечается, что созданная амуниция является комплексным решением в области индивидуальной бронезащиты и экипировки для российских военных. Эту модель анонсировали на военно-техническом форуме «Армия-2023» в августе.

В компании заверили, что до конца 2023 года российская армия получит до 25 тысяч комплектов такого снаряжения.

«Стрелок» включает в себя бронежилет «Корсет плюс» с системой распределения веса, модулем дополнительной защиты, несколькими подсумками. Также военнослужащие получат рюкзак объемом 30 литров и транспортировочную сумку.

В конце ноября стало известно, что Министерство обороны РФ до конца текущего года получит первые российские морские дроны, они будут испытаны в зоне специальной военной операции.

Ранее российский капитан назвал самые полезные в зоне СВО типы вооружения.