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Новая модель боевого снаряжения «Стрелок» начала поступать в армию России

«Калашников» начал поставки в армию новой модели боевого снаряжения «Стрелок»

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Павел Лисицын/РИА Новости

Концерн «Калашников» начал поставки в Вооруженные силы России новой модели комплекта боевого снаряжения «Стрелок». Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает РИА Новости.

Отмечается, что созданная амуниция является комплексным решением в области индивидуальной бронезащиты и экипировки для российских военных. Эту модель анонсировали на военно-техническом форуме «Армия-2023» в августе.

В компании заверили, что до конца 2023 года российская армия получит до 25 тысяч комплектов такого снаряжения.

«Стрелок» включает в себя бронежилет «Корсет плюс» с системой распределения веса, модулем дополнительной защиты, несколькими подсумками. Также военнослужащие получат рюкзак объемом 30 литров и транспортировочную сумку.

В конце ноября стало известно, что Министерство обороны РФ до конца текущего года получит первые российские морские дроны, они будут испытаны в зоне специальной военной операции.

Ранее российский капитан назвал самые полезные в зоне СВО типы вооружения.

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