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В ГД просят разъяснения по переосвидетельствованию инвалидов без конечностей

Горячева просит разъяснения по переосвидетельствованию инвалидов без конечностей

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Depositphotos

Депутат Госдумы Ксения Горячева из фракции «Новые люди» направила запросы министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру труда Антону Котякову с просьбой разъяснить необходимость процедуры переосвидетельствования для инвалидов с ампутированными конечностями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копии этих документов.

Горячева отметила, что во время круглого стола в Госдуме к ней обратились инвалиды с ампутациями, которые выражали недовольство по поводу обязательного прохождения переосвидетельствования в учреждениях медико-социальной экспертизы.

Она объяснила, что порядок установления инвалидности определяется правительством России. Согласно правилам, гражданам присваиваются I, II или III группы инвалидности, а лица до 18 лет классифицируются как «дети-инвалиды». В общем случае, инвалиды I группы должны проходить переосвидетельствование раз в два года, инвалиды II и III групп – ежегодно, а дети-инвалиды – один раз на весь срок признания инвалидности.

Чтобы предотвратить неоднозначное толкование действующих правил, Горячева попросила уточнить необходимость обязательного прохождения переосвидетельствования для инвалидов с ампутированными верхними и/или нижними конечностями. В своей переписке депутат попросила подготовить соответствующие разъяснения и сообщить о них до 15 декабря 2024 года.

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